"Слуги народа" прекрасно понимают, что создают мощный теневой рынок спирта - экономист

В частности, по его словам, абсолютно нецелесообразной является норма закона об установлении 1,5-летнего моратория на строительство новых заводов по производству спирта. Ограничения нужны, но в контексте перечня юрлиц, кого государство уполномочит на производство пищевого спирта, говорит Кушнирук.

"В свое время украинские мощности обеспечивали пищевым спиртом весь Советский Союз. Действующие заводы "Укрспирта" производят пищевой спирт в более чем достаточной мере. И я не вижу смысла расширять круг таких производителей. Позволяя всем желающим производить пищевой спирт, мы создаем риск появления еще большего количества теневого алкоголя", - говорит эксперт.

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Кроме того, как убежден Кушнирук, приватизировать "Укрспирт" за 1,5 года не удастся. Этот процесс следует растянуть на 5 лет, четко ограничив круг тех, кто в дальнейшем и в каком количестве будет производить пищевой спирт, считает эксперт.

"Такую модель мы когда-то обсуждали с ныне покойным Тарасом Кутовым (министр аграрной политики и продовольствия Украины - ред.). Он предлагал следующее: дать 5 лет на то, чтобы государство приватизировало спиртзаводы, начиная с лучшего, четко выделив среди них мощности, которые будут производить пищевой спирт. В будущем каждому из таких заводов предоставят квоты на производство продукта. Выбрали квоты - производство прекращается. Это потому, что, повторюсь, сегодня Украина производит пищевого спирта более, чем достаточно", - рассказал Кушнирук.

Эксперт считает, что власть понимает прекрасно, какие риски порождает своим решением об отказе от контроля спиртовой отрасли.

"У них (у власти) есть проблема, и они это понимают, но в рамках этой так называемой либерализации они предоставляют возможности и для приватизации и еще создают мощный рынок теневого производства спирта", - резюмировал он.

Как писал УНН, ВР приняла "спиртовой" проект ЗУ (№2300) во втором чтении. "За" проголосовали 284 депутата, большинство из которых - "слуги народа".

Напомним, по оценкам юристов, КСУ может признать закон о продаже и демонополизации спиртовых заводов неконституционным.