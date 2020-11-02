“Слуги народу” підтримують законопроект Зеленського, але пропонуватимуть альтернативу - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Парламентська фракція “Слуга народу” сьогодні, 2 листопада, збереться на засідання, щоб обговорити президентський законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду. Підтримка законопроекту є, але нардеп Олександр Качура бачить інші варіанти вирішення цього питання, які не призведуть до негативних наслідків. Про це він розповів в коментарі УНН.
“Сьогодні має бути засідання фракції”, - сказав Качура.
За його словами, будуть обговорювати питання щодо підтримки законопроекту Президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного Суду України.
“Є різні думки, але в цілому серед тих депутатів, яких я опитував сам, вони готові підтримати законопроект. Я маю іншу думку з цього приводу. Я в цій редакції не буду підтримувати. Але вже колеги будуть вирішувати, як будуть діяти. Я юрист. Я бачу інший шлях вирішення цього питання”, — сказав Качура.
Він додав, що це не альтернативний законопроект, а взагалі інший шлях.
“Ми можемо, по-перше, звернутися за роз’ясненням до КСУ. По-друге, якщо у нас якась норма визнана неконституційною, ми можемо її привести у відповідність, прийняти закон і відновити антикорупційну інфраструктуру. Я бачу інші шляхи вирішення, які не призведуть до можливих негативних наслідків. Так що я буду пропонувати інший варіант”, — сказав Качура.
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Як повідомляв УНН раніше, 2 листопада відбудеться засідання фракції “Слуга народу”, на якому планують обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду.