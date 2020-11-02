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“Слуги народу” підтримують законопроект Зеленського, але пропонуватимуть альтернативу - нардеп

“Слуги народу” підтримують законопроект Зеленського, але пропонуватимуть альтернативу - нардеп

Київ • УНН

 • 21436 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Парламентська фракція “Слуга народу” сьогодні, 2 листопада, збереться на засідання, щоб обговорити президентський законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду. Підтримка законопроекту є, але нардеп Олександр Качура бачить інші варіанти вирішення цього питання, які не призведуть до негативних наслідків. Про це він розповів в коментарі УНН.

“Сьогодні має бути засідання фракції”, - сказав Качура.

За його словами, будуть обговорювати питання щодо підтримки законопроекту Президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного Суду України.

“Є різні думки, але в цілому серед тих депутатів, яких я опитував сам, вони готові підтримати законопроект. Я маю іншу думку з цього приводу. Я в цій редакції не буду підтримувати. Але вже колеги будуть вирішувати, як будуть діяти. Я юрист. Я бачу інший шлях вирішення цього питання”, — сказав Качура.

Він додав, що це не альтернативний законопроект, а взагалі інший шлях.

“Ми можемо, по-перше, звернутися за роз’ясненням до КСУ. По-друге, якщо у нас якась норма визнана неконституційною, ми можемо її привести у відповідність, прийняти закон і відновити антикорупційну інфраструктуру. Я бачу інші шляхи вирішення, які не призведуть до можливих негативних наслідків. Так що я буду пропонувати інший варіант”, — сказав Качура.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Як повідомляв УНН раніше, 2 листопада відбудеться засідання фракції “Слуга народу”, на якому планують обговорити законопроект щодо звільнення суддів Конституційного Суду.

Українські Національні Новини

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