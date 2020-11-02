"Слуги народа" поддерживают законопроект Зеленского, но будут предлагать альтернативу - нардеп

"Сегодня должно быть заседание фракции", - сказал Качура.

По его словам, будут обсуждать вопрос о поддержке законопроекта Президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного Суда Украины.

"Есть разные мнения, но в целом среди депутатов, я опрашивал сам, они готовы поддержать законопроект. У меня другое мнение по этому поводу. Я в этой редакции не буду поддерживать. Но уже коллеги будут решать, как будут действовать. Я юрист. Я вижу другой путь решения этого вопроса", - сказал Качура.

Он добавил, что это не альтернативный законопроект, а вообще другой путь.

"Мы можем, во-первых, обратиться за разъяснением в КСУ. Во-вторых, если у нас какая-то норма признана неконституционной, мы можем ее привести в соответствие, принять закон и восстановить антикоррупционную инфраструктуру. Я вижу другие пути решения, которые не приведут к возможным негативным последствиям. Так что я буду предлагать другой вариант", - сказал Качура.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Как сообщал УНН ранее, 2 ноября состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют обсудить законопроект об увольнении судей Конституционного Суда.