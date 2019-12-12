"Слуга" Богданець, якого побили в Раді, був судимий за хуліганство та бійку (документ)

Йдеться про події 2014 року. В ухвалі суду вказано, що Богданець тоді працював на посаді заступника директора ПАТ “Птахофабрика Тернопільська”.

Богданець був обвиновачений та зсуджений за сттями 296 КК України (хуліганство) та 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Справу розглядав Тернопільський міськрайонний суд у 2015 році.

“18 листопада 2014 року близько 16 години Богданець А.Б., знаходячись на проїзній частині дороги навпроти будинку № 14 по вулиці Дівочій у м. Тернополі, з умислом на вчинення хуліганських дій, маючи на меті показати свою винятковість та розпущеність пов’язану з неповагою до особи та людської гідності, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що виразилось у зневажливому ставленні до громадського порядку та існуючих у суспільстві загальновизнаних правил поведінки і моральності, демонструючи байдуже ставлення до суспільних відносин, які забезпечують спокій громадян, а також дотримання правил поведінки у побуті, безпричинно розпочав конфлікт із потерпілим Стрілецьким В.М. Під час вказаного конфлікту Богданець А.Б., діючи із особливою зухвалістю, що виразилась у застосуванні фізичного насильства, з метою спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, умисно наніс Стрілецькому В.М. один удар кулаком правої руки у ліву виличну частину обличчя., спричинивши середньої тяжкості тілесні ушкодження. В результаті вказаних неправомірних дій Богданця А.Б. було завдано значної шкоди громадському порядку, спричинено шкоду особистим інтересам потерпілого Стрілецького В.М. наданим йому Конституцією України правам на повагу до гідності, свободу та недоторканність”, — йдеться в ухвалі суду.

Також вказується, що потерпілому було “спричинені тілесні ушкодження у виді закритої черепно-мозкової травми у вигляді переломів лівої виличної кістки, передньої і зовнішньої стінок лівої верхньощелепної пазухи, з крововиливом у її порожнину, та виличного відростка лівої скроневої кістки, розходження лівого клиновиличного шва; забою м’яких тканин лівої половини обличчя і струсу головного мозку, які за ступенем тяжкості належать до середньої тяжкості тілесних ушкоджень, оскільки у клінічному перебігу супроводжувались тривалим (більш ніж 21 день ) розладом здоров’я”.

Богданець провину визнав. Суд ухвалив для Богданця покарання у вигляді 2 (двох) років обмеження волі з відбуванням призначеного покарання, з випробуванням, із іспитовим строком один рік.

Також частково було задовлено цивільний позов потерпілого — 6 тисяч гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики 12 грудня відбулася бійка між представниками парламентської фракції “Слуга народу” та політсили “Свобода”.

Після чого голова депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” Євгенія Кравчук повідомила, народний депутат від партії “Слуга Народу” Андрій Богданець у лікарні з підозрою на струс мозку після бійки після засідання комітету. Фракція звернулася до правоохоронних органів.

За фактом бійки відкрили кримінальне провадження.

Додамо, це не перший випадок із судимістю у лавах “слуг народу”. Як повідомляв УНН, з посиланням на правоохоронні органи, нардеп Іванісов в 1996 році був засуджений за згвалтування неповнолітньої і відбув покарання у вигляді 2 років 6 місяців в колонії загального режиму. Сам народний депутат Іванісов ці факти заперечує.

Коментуючи УНН інформацію про наявність в біографії Іванісова такого факту, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що якщо з’ясується, що нардеп від “Слуги народу” Роман Іванісов дійсно був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, то це питання буде винесено на розгляд фракції.

Пізніше Генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що перевірка підтвердила той факт, що народний депутат з фракції “Слуга народу” Роман Іванісов відбув тюремний термін за зґвалтування неповнолітньої.

Після Портнов в своєму Telegram-каналі оприлюднив копію указу другого Президента України Леоніда Кучми про помилування Романа Іванісова, а також вирок.

Нагадаємо, у “Слузі народу” ухвалили офіційне рішення щодо Іванісова. 25 листопада Іванісова виключили зі “Слуги народу”.