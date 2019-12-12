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"Слуга" Богданец, которого избили в Раде, был судим за хулиганство и драку (документ)

"Слуга" Богданец, которого избили в Раде, был судим за хулиганство и драку (документ)

Киев  •  УНН

 • 53210 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Народный депутат от фракции “Слуга народа” Андрей Богданец, который попал в больницу из-за драки, которая произошла после заседания аграрного комитета Верховной Рады накануне, ранее был судим за хулиганство и драку. Соответствующие документы есть в распоряжении УНН.

Речь идет о событиях 2014 года. В постановлении суда указано, что Богданец тогда работал в должности заместителя директора ОАО “Птицефабрика Тернопольская”.

Богданец был обвиновачений и зсуджений по сттямы 296 УК Украины (хулиганство) и 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение). Дело рассматривал Тернопольский горрайонный суд в 2015 году.

“18 ноября 2014 года около 16 часов Богданец А.Б., находясь на проезжей части дороги напротив дома № 14 по улице Девичьей в г. Тернополе, с умыслом на совершение хулиганских действий, с целью показать свою исключительность и распущенность связанную с неуважением к личности и человеческого достоинства, грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, что выразилось в пренебрежительном отношении к общественному порядку и существующих в обществе общепризнанных правил поведения и нравственности, демонстрируя безразличное отношение к общественным отношениям, обеспечивающих покой граждан, а также соблюдение правил поведения в быту, беспричинно начал конфликт с потерпевшим Стрелецким В.М. Во время указанного конфликта Богданец А.Б., действуя с особой дерзостью, что выразилось в применении физического насилия, с целью причинения потерпевшему телесных повреждений, умышленно нанес Стрелецкому В.М. один удар кулаком правой руки в левую скуловую часть лица., вызвав средней тяжести телесные повреждения. В результате указанных неправомерных действий Богданца А.Б. был нанесен значительный ущерб общественному порядку, нанесен ущерб интересам потерпевшего Стрелецкого В.М. предоставленным ему Конституцией Украины права на уважение достоинства, свободу и неприкосновенность”, — говорится в постановлении суда.

Также указывается, что пострадавшему были “причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы в виде переломов левой скуловой кости, передней и внешней стенок левой верхнечелюстной пазухи, с кровоизлиянием в ее полость, и скулового отростка левой височной кости, различия левого клиновиличного шва; ушиба мягких тканей левой половины лица и сотрясения головного мозга, по степени тяжести относятся к средней тяжести телесных повреждений, поскольку в клиническом течении сопровождались длительным (более 21 дня) расстройством здоровья”.

Богданец вину признал. Суд принял для Богданца наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания с испытанием, с испытательным сроком один год.

Также частично было удовлетворен гражданский иск потерпевшего — 6 тысяч гривен морального ущерба.

Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики 12 декабря состоялась драка между представителями парламентской фракции “Слуга народа” и политсилы “Свобода”.

После чего председатель депутатской фракции политической партии “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что народный депутат от партии “Слуга народа” Андрей Богданец в больнице с подозрением на сотрясение мозга после драки после заседания комитета. Фракция обратилась в правоохранительные органы.

По факту драки открыли уголовное производство.

Добавим, это не первый случай с судимостью в рядах “слуг народа”. Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисов такого факта, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от “Слуги народа” Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции “Слуга народа” Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.

После Портнов в своем Telegram-канале обнародовал копию указа второго Президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Романа Иванисов, а также приговор.

Напомним, в “Слуге народа” приняли официальное решение по Иванисов. 25 ноября Иванисов исключили из “Слуги народа”.

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