Словенія надасть Україні додаткові 5 млн євро гуманітарної допомоги для України
Київ • УНН
Словенія затвердила додаткові 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України під час зустрічі президента Наташі Пірц Мусар з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Словенський уряд схвалив додаткові 5 млн євро гуманітарної допомоги для України. Про це заявила президент Словенії Наташа Пірц Мусар під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Ми привезли до Києва одну гарну новину. Словенський уряд схвалив додаткові 5 млн євро допомоги для гуманітарної мети
Вона додала, що Словенія хоче бути активною в цій сфері.
"Словенія - маленька держава, і ми не можемо надати стільки військової допомоги, як це можуть зробити великі. Але все одно ми багато дали й дамо ще", - додала Мусар.
Нагадаємо
Голова держави Володимир Зеленський і президентка Словенії Наташа Пірц Мусар у Києві обговорили підготовку до другого Саміту миру. Як наголосив Зеленський, Україна не хоче затягувати цю війну і необхідно якнайшвидше прийти до справедливого миру.