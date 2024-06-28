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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Словенія надасть Україні додаткові 5 млн євро гуманітарної допомоги для України

Київ • УНН

 • 29922 перегляди

Словенія затвердила додаткові 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України під час зустрічі президента Наташі Пірц Мусар з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Словенія надасть Україні додаткові 5 млн євро гуманітарної допомоги для України

Словенський уряд схвалив додаткові 5 млн євро гуманітарної допомоги для України. Про це заявила президент Словенії Наташа Пірц Мусар під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Ми привезли до Києва одну гарну новину. Словенський уряд схвалив додаткові 5 млн євро допомоги для гуманітарної мети 

- сказав Мусар.

Вона додала, що Словенія хоче бути активною в цій сфері.

"Словенія - маленька держава, і ми не можемо надати стільки військової допомоги, як це можуть зробити великі. Але все одно ми багато дали й дамо ще", - додала Мусар.

Нагадаємо

Голова держави Володимир Зеленський і президентка Словенії Наташа Пірц Мусар у Києві обговорили підготовку до другого Саміту миру. Як наголосив Зеленський, Україна не хоче затягувати цю війну і необхідно якнайшвидше прийти до справедливого миру.

Павло Башинський

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