Словенское правительство одобрило дополнительные 5 млн евро гуманитарной помощи для Украины. Об этом заявила президент Словении Наташа Пирц Мусар во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Мы привезли в Киев одну хорошую новость. Словенское правительство одобрило дополнительные 5 млн евро помощи для гуманитарной цели - сказал Мусар.

Она добавила, что Словения хочет быть активной в этой сфере.

"Словения - маленькое государство, и мы не можем оказать столько военной помощи, как это могут сделать большие. Но все равно мы много дали и дадим еще", - добавила Мусар.

Напомним

Глава государства Владимир Зеленский и президент Словении Наташа Пирц Мусар в Киеве обсудили подготовку ко второму Саммиту мира. Как отметил Зеленский, Украина не хочет затягивать эту войну и необходимо как можно быстрее прийти к справедливому миру.