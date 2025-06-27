Сховали тіло дитини в морозильнику: на Одещині завершили розслідування щодо матері та її співмешканця

В Одеській області поліція завершила розслідування щодо матері та її співмешканця, які залишили без допомоги малесеньку дитину, а після її смерті тіло сховали в морозильнику. За скоєне їм загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомляє УНН з посиланням на ГУНП України в Одеській області.

Деталі

Наприкінці січня поточного року тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці було виявлено в морозильній камері в одній із квартир у Пересипському районі Одеси, де малюк мешкав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним співмешканцем, який понад 12 років провів у місцях позбавлення волі за майнові злочини - говориться у повідомленні.

Правоохоронці затримали фігурантів справи. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що внаслідок недогляду жінки за сином, малюк отримав термічні опіки декількох ділянок тіла, які, за результатами експертизи, відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень і є небезпечними для життя. Мати та її співмешканець спостерігали за симптоми травмування дитини, зокрема за втратою свідомості та порушенням дихання, але по допомогу до лікарів не звернулися. Внаслідок цього хлопчик помер.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть настала саме через сильні опіки, які отримала дитина.

Аби приховати факт смерті малюка, співмешканець матері обмотав його тіло у плівку, сховав у сумку, а потім у морозильну камеру, де воно пролежало близько двох тижнів, доки не було виявлене поліцейськими - говориться у повідомленні.

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Слідчі висунули фігурантам обвинувачення у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, якщо вони спричинили смерть особи.

Також жінці було повідомлено про підозру у злісному невиконанні встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Співмешканцю інкримінували наругу над тіло померлої дитини.

Фігурантам справи за скоєне загрожує до восьми років позбавлення волі. Дворічна дівчинка, яка також виховувалась у цій родині, наразі знаходиться у дитячому закладі.

Також правоохоронці виділили в окреме провадження матеріали за ч. 2 ст. 137 ККУ щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених здійснювати захист прав та інтересів дітей, які не виконали своїх службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, що призвело до смерті малолітньої дитини. Розслідування в цьому напрямеку продовжується.

Доповнення

В Одесі затримали та повідомили про підозру чоловіку за вбивство семирічної Соломії Тарасюк, тіло якої знайшли з ознаками насильницької смерті. Суд відправив його під варту без права внесення застави, за скоєне чоловіку загрожує довічне ув’язнення.