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Financial Times
Хранитель

Спрятали тело ребенка в морозильнике: в Одесской области завершили расследование в отношении матери и ее сожителя

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Полиция завершила расследование в отношении матери и ее сожителя, которые оставили малолетнего ребенка без помощи, что привело к его смерти от ожогов. Тело ребенка они около двух недель скрывали в морозильной камере, утаив факт его смерти.

Спрятали тело ребенка в морозильнике: в Одесской области завершили расследование в отношении матери и ее сожителя

В Одесской области полиция завершила расследование в отношении матери и ее сожителя, которые оставили без помощи маленького ребенка, а после его смерти тело спрятали в морозильнике. За содеянное им грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Одесской области.

Детали

В конце января текущего года тело мальчика в возрасте 1 год и 3 месяца было обнаружено в морозильной камере в одной из квартир в Пересыпском районе Одессы, где малыш проживал со старшей на год сестрёнкой, 18-летней матерью и ее 44-летним сожителем, который более 12 лет провел в местах лишения свободы за имущественные преступления

- говорится в сообщении.

Правоохранители задержали фигурантов дела. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что вследствие недосмотра женщины за сыном, малыш получил термические ожоги нескольких участков тела, которые, по результатам экспертизы, относятся к категории тяжких телесных повреждений и являются опасными для жизни. Мать и ее сожитель наблюдали за симптомами травмирования ребенка, в частности за потерей сознания и нарушением дыхания, но за помощью к врачам не обратились. Вследствие этого мальчик умер.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила именно из-за сильных ожогов, которые получил ребенок.

Чтобы скрыть факт смерти малыша, сожитель матери обмотал его тело в пленку, спрятал в сумку, а затем в морозильную камеру, где оно пролежало около двух недель, пока не было обнаружено полицейскими

 - говорится в сообщении.

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Следователи предъявили фигурантам обвинение в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению ввиду малолетства, если тот, кто оставил без помощи, обязан был заботиться об этом лице и имел возможность оказать ему помощь, если они повлекли смерть лица.

Также женщине было сообщено о подозрении в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия. Сожителю инкриминировали надругательство над телом умершего ребенка.

Фигурантам дела за содеянное грозит до восьми лет лишения свободы. Двухлетняя девочка, которая также воспитывалась в этой семье, сейчас находится в детском учреждении.

Также правоохранители выделили в отдельное производство материалы по ч. 2 ст. 137 УК Украины в отношении должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных осуществлять защиту прав и интересов детей, которые не выполнили своих служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, что привело к смерти малолетнего ребенка. Расследование в этом направлении продолжается.

Дополнение

В Одессе задержали и сообщили о подозрении мужчине за убийство семилетней Соломии Тарасюк, тело которой нашли с признаками насильственной смерти. Суд отправил его под стражу без права внесения залога, за содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Одесская область
Одесса
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