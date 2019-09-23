Ситуація на КПВВ у зоні ООС: у чергах зранку 240 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Зранку в понеділок, 23 вересня, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах перебували 240 автівок. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 25/45; „Мар’їнка“ — 0/70; „Новотроїцьке“ — 30/50; „Гнутове“ — 10/10”, — йдеться в повідомленні.
Прикордонники додали, що минулої доби через КПВВ прослідувало 33,4 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів.
Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 07:00 до 18:30.
Нагадаємо, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Чонгар” та “Каланчак” на адмінкордоні анексованого Криму з Херсонською областю розпочинають будівельні робити.