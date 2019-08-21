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Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У більшості областей у четвер, 22 серпня, утримається суха погода, лише завтра вночі на заході країни, вдень на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, завтра на півдні до 36°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У наступні три доби в більшості областей утримається суха погода, лише завтра вночі на заході країни, вдень на півночі Лівобережжя, 24 серпня вдень в Карпатському регіоні та Приазов'ї місцями короткочасний дощ, гроза", - вказали синоптики.

Вітер північних напрямків, 5-10 м/с.

Температура вночі на півдні та сході країни 16-21°, на решті території 22 серпня 14-19°, 23-24 серпня 10-15°; вдень 28-33° ( завтра на півдні до 36°), у західних, північних і Вінницькій областях спека спаде до 23-28°.

Нагадаємо, в Україні 21 серпня очікується погода без опадів, температура повітря сягатиме 33 градусів тепла.

Українські Національні Новини

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