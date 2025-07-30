"Сі наполягає на зустрічі": Трамп розповів, що збирається до Пекіну і чекає лідера Китаю у Вашингтоні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін наполягає на особистій зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це глава Білого дому розповів в інтерв'ю Breitbart News, повідомляє УНН.

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Він зазначив, що ця зустріч може відбутися вже цього року - або в Китаї, або в Білому домі". При цьому, за словами Трампа, він готовий зустрітися з Сі, з яким у нього давні теплі особисті стосунки, незважаючи на зростання напруженості між США та Китаєм.

(Сі) хоче, щоб я поїхав туди, і він приїде (до Сполучених Штатів). Ми ще узгоджуємо дати, але насправді ми з нетерпінням чекаємо цього - сказав президент США.

Він пригадав свою поїздку до Китаю і назвав її "однією з найнеймовірніших поїздок мого першого терміну".

"Ніколи не було нічого подібного. Вони сказали, що цього разу зроблять більше і краще. Побачимо, що буде, але, найімовірніше, ми поїдемо до Китаю в недалекому майбутньому, можливо, до кінця цього року", - заявив Трамп.

Нагадаємо

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що не шукає спеціальної зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. При цьому він зазначив, що отримав запрошення відвідати Китай.

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