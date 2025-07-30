"Си настаивает на встрече": Трамп рассказал, что собирается в Пекин и ждет лидера Китая в Вашингтоне
Киев • УНН
Лидер Китая Си Цзиньпин настаивает на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Встреча может состояться уже в этом году в Китае или в Белом доме.
Лидер Китая Си Цзиньпин настаивает на личной встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью Breitbart News, сообщает УНН.
Детали
Он отметил, что эта встреча может состояться уже в этом году — либо в Китае, либо в Белом доме. При этом, по словам Трампа, он готов встретиться с Си, с которым у него давние теплые личные отношения, несмотря на рост напряженности между США и Китаем.
(Си) хочет, чтобы я поехал туда, и он приедет (в Соединенные Штаты). Мы еще согласовываем даты, но на самом деле мы с нетерпением ждем этого
Он вспомнил свою поездку в Китай и назвал ее "одной из самых невероятных поездок моего первого срока".
"Никогда не было ничего подобного. Они сказали, что на этот раз сделают больше и лучше. Посмотрим, что будет, но, скорее всего, мы поедем в Китай в недалеком будущем, возможно, до конца этого года", - заявил Трамп.
Напомним
Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что не ищет специальной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом он отметил, что получил приглашение посетить Китай.
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