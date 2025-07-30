"Си настаивает на встрече": Трамп рассказал, что собирается в Пекин и ждет лидера Китая в Вашингтоне

$41.800.02
48.700.28
ukenru
29 июля, 20:14 • 14108 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
29 июля, 19:02 • 26989 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
29 июля, 17:22 • 34181 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
29 июля, 14:15 • 43430 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?Photo
Эксклюзив
29 июля, 12:17 • 62877 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 141005 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
29 июля, 09:21 • 57185 просмотра
Монеты в 10 копеек могут убрать из обращения: НБУ объяснил деталиPhoto
Эксклюзив
29 июля, 08:00 • 72183 просмотра
После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
29 июля, 06:30 • 186555 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 июля, 05:00 • 66448 просмотра
"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс ответного матча квалификации Лиги чемпионовPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.7м/с
91%
743мм
Популярные новости
Враг атаковал Харьков "шахедом": первые подробности29 июля, 23:06 • 7858 просмотра
Заставить Трампа отказаться от дедлайна: в ISW дали оценку заявлениям пескова о 10-дневном сроке23:39 • 8344 просмотра
«Будет угрожать Великобритании завтра»: Нетаньяху отреагировал на заявление Стармера о признании Палестины00:34 • 6912 просмотра
"Правильно" любить Россию: оккупанты отправили школьников Донетчины в филиал "Артека" на Запорожье - ЦНС01:05 • 9476 просмотра
В РФ на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов: объявлена угроза цунамиVideo01:37 • 8696 просмотра
публикации
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажатьPhoto29 июля, 12:38 • 109231 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 141005 просмотра
Магнитные бури в августе 2025: когда ожидать и как подготовиться29 июля, 06:30 • 186555 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
28 июля, 14:54 • 235225 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белкомPhoto28 июля, 13:41 • 196417 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Эммануэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Израиль
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 138839 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 190700 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 125166 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-ConVideo26 июля, 12:13 • 119846 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 112253 просмотра
Актуальное
Шахед-136
YouTube
Беспилотный летательный аппарат
Financial Times
Серия Airbus A320

"Си настаивает на встрече": Трамп рассказал, что собирается в Пекин и ждет лидера Китая в Вашингтоне

Киев • УНН

 • 2124 просмотра

Лидер Китая Си Цзиньпин настаивает на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Встреча может состояться уже в этом году в Китае или в Белом доме.

"Си настаивает на встрече": Трамп рассказал, что собирается в Пекин и ждет лидера Китая в Вашингтоне

Лидер Китая Си Цзиньпин настаивает на личной встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью Breitbart News, сообщает УНН.

Детали

Он отметил, что эта встреча может состояться уже в этом году — либо в Китае, либо в Белом доме. При этом, по словам Трампа, он готов встретиться с Си, с которым у него давние теплые личные отношения, несмотря на рост напряженности между США и Китаем.

(Си) хочет, чтобы я поехал туда, и он приедет (в Соединенные Штаты). Мы еще согласовываем даты, но на самом деле мы с нетерпением ждем этого

- сказал президент США.

Он вспомнил свою поездку в Китай и назвал ее "одной из самых невероятных поездок моего первого срока".

"Никогда не было ничего подобного. Они сказали, что на этот раз сделают больше и лучше. Посмотрим, что будет, но, скорее всего, мы поедем в Китай в недалеком будущем, возможно, до конца этого года", - заявил Трамп.

Напомним

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что не ищет специальной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом он отметил, что получил приглашение посетить Китай.

США еще не приняли решения о продлении пошлин для Китая - СМИ29.07.25, 21:39 • 2386 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты