Штайнмаєр вбачає у президентстві Зеленського шанс для Мінського процесу

КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що вступ Володимира Зеленського на посаду президента України дає шанс на конструктивний розвиток у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках Мінських угод. Про це повідомили в канцелярії президента ФРН за підсумками зустрічі Штайнмаєра та Зеленського у Берліні у вівторок, 18 червня, передає DW, інформує УНН.