Штайнмаєр вбачає у президентстві Зеленського шанс для Мінського процесу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що вступ Володимира Зеленського на посаду президента України дає шанс на конструктивний розвиток у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі в рамках Мінських угод. Про це повідомили в канцелярії президента ФРН за підсумками зустрічі Штайнмаєра та Зеленського у Берліні у вівторок, 18 червня, передає DW, інформує УНН.
Президент ФРН висловив сподівання, що російська сторона також скористається цим шансом. Під час зустрічі зі Штайнмаєром Зеленський виклав свої ідеї щодо впровадження реформ в Україні та подолання конфлікту на Донбасі, додали в канцелярії.
Раніше УНН повідомляв, що під час зустрічі Зеленський обговорив із Штайнмайером можливість роботи “нормандського формату” та звільнення затриманих українських моряків. “Для Франка-Вальтера Штайнмаєра дуже важлива підтримка територіальної цілісності та суверенітету України. Він був на Донбасі, коли все починалося”, — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у рамках візиту до Берліна президент України 18 червня також провів зустрічі із головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер та співголовою “Союзу 90/Зелені” Робертом Габеком. Під час цих зустрічей учасники обговорили питання протистояння ворожій пропаганді.
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Також Зеленський пояснив, які кроки здійснить для економічного зростання і наголосив на важливості залучення німецького бізнесу в Україну.
Нагадаємо, раніше 18 червня відбулися переговори Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель.
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