Президент України зустрівся з керівництвом німецьких партій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Глава держави запевнив німецьких політиків у проведенні реформ, які забезпечать верховенство права і справедливе правосуддя, а також поліпшення інвестиційного клімату. Крім того, Президент пояснив, які кроки він здійснить для досягнення економічного зростання в Україні. Про це повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України, передає УНН.
Володимир Зеленський наголосив на важливості залучення німецького бізнесу в Україну та підкреслив, що особисто контролюватиме цей процес.
"Під час зустрічей ішлося про розвиток альтернативної енергетики та проекти, які планується реалізувати із залученням іноземних партнерів. Президент також підняв питання окупованих територій, повернення полонених українських моряків, видачі російських паспортів на тимчасово окупованій частині Донбасу, розширення санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні.
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Володимир Зеленський подякував обом політикам за те, що вони стоять на боці України та мають чітку позицію щодо анексії Криму та окупації Донбасу.
Також обговорювалося питання протистояння ворожій пропаганді. Ініціативи Президента підтримали лідери обох партій.
Нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч з президентом німецького Бундестагу.