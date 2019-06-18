Президент Украины встретился с руководством немецких партий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Глава государства заверил немецких политиков в проведении реформ, которые обеспечат верховенство права и справедливое правосудие, а также улучшение инвестиционного климата. Кроме того, Президент пояснил, какие шаги он осуществит для достижения экономического роста в Украине. Об этом сообщает Официальное интернет-представительство Президента Украины, передает УНН.
Владимир Зеленский отметил важность привлечения немецкого бизнеса в Украине и подчеркнул, что лично будет контролировать этот процесс.
"Во время встреч речь шла о развитии альтернативной энергетики и проекты, которые планируется реализовать с привлечением иностранных партнеров. Президент также поднял вопрос оккупированных территорий, возвращения пленных украинских моряков, выдачи российских паспортов на временно оккупированной части Донбасса, расширение санкций против России", - говорится в сообщении.
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Владимир Зеленский поблагодарил обоим политикам за то, что они стоят на стороне Украины и имеют четкую позицию относительно аннексии Крыма и оккупации Донбасса.
Также обсуждался вопрос противостояния вражеской пропаганде. Инициативы Президента поддержали лидеры обеих партий.
Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с президентом немецкого Бундестага.