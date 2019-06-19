Штайнмайер видит в президентстве Зеленского шанс для Минского процесса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что вступление Владимира Зеленского на пост президента Украины дает шанс на конструктивное развитие в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений. Об этом сообщили в канцелярии президента ФРГ по итогам встречи Штайнмайера и Зеленского в Берлине во вторник, 18 июня, передает DW, информирует УНН.
Президент ФРГ выразил надежду, что российская сторона также воспользуется этим шансом. Во время встречи с Штайнмайером Зеленский изложил свои идеи по внедрению реформ в Украине и преодоления конфликта на Донбассе, добавили в канцелярии.
Ранее УНН сообщал, что во время встречи Зеленский обсудил с Штайнмайером возможность работы "нормандского формата" и освобождения задержанных украинских моряков. "Для Франка-Вальтера Штайнмайера очень важна поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины. Он был в Донбассе, когда все начиналось", - отметил Зеленский.
Напомним, в рамках визита в Берлин президент Украину 18 июня также провел встречи с председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауэр и сопредседателем "Союза 90/Зеленые" Робертом Габеком. Во время этих встреч участники обсудили вопросы противостояния вражеской пропаганде.
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Также Зеленский объяснил, какие шаги осуществит для экономического роста и подчеркнул важность привлечения немецкого бизнеса в Украине.
Напомним, ранее 18 июня состоялись переговоры Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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