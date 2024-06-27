Шмигаль після критики Зеленського відправляє урядовців в прифронтові області

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністрам здійснити низку робочих поїздок у регіони, після того як Президент Володимир Зеленський покритикував урядовців за те, що деякі із них не були поблизу фронту по пів року і більше. Про це повідомляє УНН.

На виконання завдання Президента доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони. Особлива увага прифронтовим областям - написав Шмигаль у Telegram.

За його словами, за підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів уряду щодо ситуації у ключових сферах – соціальної, енергетичної, оборонної, підготовки до навчального року, медицини, щодо укриттів, інфраструктури та виробництва.

За підсумками цієї роботи будемо проводити регіональні та виїзні засідання Уряду, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей.

Нагадаємо

Напередодні в рамках робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні з керівництвом області. після чого Зеленський заявив, що буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які "повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно",

Як вказав Президент, він був "здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше", Пообіцяв робити щодо них відповідні висновки.