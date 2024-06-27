Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министрам совершить ряд рабочих поездок в регионы, после того как Президент Владимир Зеленский покритиковал чиновников за то, что некоторые из них не были вблизи фронта по полгода и более. Об этом сообщает УНН.

На выполнение задания Президента поручил министрам безотлагательно осуществить ряд рабочих поездок в регионы. Особое внимание прифронтовым областям - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, по итогам таких поездок будут заслушаны отчеты членов правительства относительно ситуации в ключевых сферах – социальной, энергетической, оборонной, подготовки к учебному году, медицины, по укрытиям, инфраструктуры и производства.

По итогам этой работы будем проводить региональные и выездные заседания правительства, на которых будут рассматриваться проблемные вопросы определенных областей.

Напомним

Накануне в рамках рабочей поездки на Донетчину президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по безопасности ситуации в регионе с руководством области. После чего Зеленский заявил, что будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновниками, которые "должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно".

Как сказал Президент, он был "удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и более", пообещал делать по ним соответствующие выводы.