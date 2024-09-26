Шмигаль доручив Мінекономіки зняти обмеження на фінансування довгострокових військових контрактів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль доручив розробити законодавчі зміни для зняття обмежень на фінансування довгострокових військових контрактів. Це дозволить стабільно фінансувати виробництво зброї та техніки, зокрема за програмою "Зброя перемоги".
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки разом з Міністерством оборони, Міністерством фінансів та Мінстратегпромом розробити законодавчі зміни, щоб зняти обмеження на фінансування довгострокових військових контрактів. Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає УНН.
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Україна постійно потребує зброї та військової техніки. Але сьогодні через законодавчі обмеження ми не можемо фінансувати з державного бюджету довгострокові військові контракти. Маємо виправити цю ситуацію. Тому доручаю Міністерству економіки разом з Міністерством оборони, Міністерством фінансів та Мінстратегпромом розробити відповідні законодавчі зміни – віднести до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї та військової техніки. Зокрема, тих позицій, які передбачені програмою "Зброя перемоги"
Він зазначив, що це може бути певний відсоток від усіх видатків на закупівлю озброєння, але виробники мають точно знати, що довгострокові контракти з державою на виробництво необхідної зброї стабільні та фінансово гарантовані.
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що українські підприємства готові збільшити виробництво зброї, але не вистачає коштів. Він звернувся до партнерів за фінансовою допомогою, зазначивши, що в Україні виробництво дешевше і швидше.