Шмигаль доручив Мінекономіки зняти обмеження на фінансування довгострокових військових контрактів

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству економіки разом з Міністерством оборони, Міністерством фінансів та Мінстратегпромом розробити законодавчі зміни, щоб зняти обмеження на фінансування довгострокових військових контрактів. Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду, передає УНН.

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Україна постійно потребує зброї та військової техніки. Але сьогодні через законодавчі обмеження ми не можемо фінансувати з державного бюджету довгострокові військові контракти. Маємо виправити цю ситуацію. Тому доручаю Міністерству економіки разом з Міністерством оборони, Міністерством фінансів та Мінстратегпромом розробити відповідні законодавчі зміни – віднести до захищених статей бюджету фінансування виробництва зброї та військової техніки. Зокрема, тих позицій, які передбачені програмою "Зброя перемоги"