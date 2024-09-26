Шмыгаль поручил Минэкономики снять ограничения на финансирование долгосрочных военных контрактов

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики вместе с Министерством обороны, Министерством финансов и Минстратегпромом разработать законодательные изменения, чтобы снять ограничения на финансирование долгосрочных военных контрактов. Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Украина постоянно нуждается в оружии и военной технике. Но сегодня из-за законодательных ограничений мы не можем финансировать из государственного бюджета долгосрочные военные контракты. Должны исправить эту ситуацию. Поэтому поручаю Министерству экономики вместе с Министерством обороны, Министерством финансов и Минстратегпромом разработать соответствующие законодательные изменения - отнести к защищенным статьям бюджета финансирование производства оружия и военной техники. В частности, тех позиций, которые предусмотрены программой «Оружие победы» - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что это может быть определенный процент от всех расходов на закупку вооружения, но производители должны точно знать, что долгосрочные контракты с государством на производство необходимого оружия стабильные и финансово гарантированы.

Напомним,

Президент Зеленский заявил, что украинские предприятия готовы увеличить производство оружия, но не хватает средств. Он обратился к партнерам за финансовой помощью, отметив, что в Украине производство дешевле и быстрее.