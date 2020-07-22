Шмигаль представив нову очільницю Антимонопольного комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив колективу Антимонопольного комітету України нову очільницю Ольгу Піщанську. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
“У вівторок, 21 липня, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив колективу Антимонопольного комітету України нову очільницю Ольгу Піщанську”, — йдеться в повідомленні.
Шмигаль підкреслив, що за 20 років Україна суттєво просунулась у розвитку антимонопольної сфери і треба продовжувати рух уперед.
“Держава повинна говорити не про боротьбу з бізнесом, а лише про боротьбу зі зловживанням монопольним становищем. Це підхід цивілізованих країн, і ми маємо використовувати його по всіх напрямках”, — відзначив Шмигаль.
“Прем’єр-міністр висловив підтримку новому керівництву та працівникам АМКУ та заявив про готовість уряду ефективно співпрацювати задля реалізації спільного бачення розвитку держави”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови №3856 про призначення Ольги Піщанської на посаду голови Антимонопольного комітету України.
Додамо, що на початку липня Рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови АМКУ.