ВР призначила Піщанську на посаду голови Антимонопольного комітету

"Призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду Голови Антимонопольного комітету України", - йдеться у тексті постанови.

У сесійній залі кандидата представляв Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначивши, що вона має значний досвід роботи в Антимонопольному комітеті.

"Буду просити підтримати цю кандидатуру", - сказав Шмигаль.

Своєю чергою Піщанська зазначила, що основними пріоритетами конкурентної політики на найближче майбутнє особисто для себе ставить боротьбу зі зловживаннями існуючих монополій, використання інструментів пониження бар’єрів входу на ринки, припинення конкурентних дій органів влади, посилення інституційної спроможності комітету та реформу органу оскарження у сфері публічних закупівель.



"Декілька слів про плани моїх дій щодо удосконалення поточної діяльності комітету – сконцентрувати свою увагу на пріоритетних ринках для економіки суспільства. Тут ми будемо співпрацювати разом з органами влади, об’єднаннями підприємств і споживачів", - сказала Піщанська.

Додамо, Піщанська у 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а у 2001 році здобула ступінь магістра економіки підприємництва у КНЕУ. З 1997 по 1999 рік працювала інженером оператором персонального комп’ютера МПП "Техпроцес". З 1999 по 2004 рік – інженер проектно-конструкторського бюро, далі – інженер I категорії Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь". З 2004 по 2015 рік працює на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". З 2017 по 2019 рік – комерційний директор ТОВ "СТЕМ Інжиніринг". Указом Президента України від 2 вересня 2019 року №643/2019 призначена на посаду першого заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого.

Як повідомляв УНН раніше, під час засідання фракції "Слуга народу" депутати затвердили рекомендувати на посаду глави Антимонопольного комітету Ольгу Піщанську, на віце-прем'єр-міністра - міністра з питань оборонно-промислового комплексу Олега Уруського.

Додамо, що на початку липня Рада звільнила Юрія Терентьєва з посади голови АМКУ.