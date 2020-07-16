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ВР назначила Пищанскую на должность главы Антимонопольного комитета

ВР назначила Пищанскую на должность главы Антимонопольного комитета

Киев  •  УНН

 • 16785 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления 3856 о назначении Ольги Пищанской на должность главы Антимонопольного комитета Украины. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Назначить Пищанскую Ольгу Станиславовну на должность Главы Антимонопольного комитета Украины", - говорится в тексте постановления.

В сессионном зале кандидата представлял Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметив, что она имеет значительный опыт работы в Антимонопольном комитете.

"Буду просить поддержать эту кандидатуру", - сказал Шмыгаль.

В свою очередь Пищанская отметила, что основными приоритетами конкурентной политики на ближайшее будущее лично для себя ставит борьбу со злоупотреблениями существующих монополий, использование инструментов понижения барьеров входа на рынки, прекращение конкурентных действий органов власти, усиление институциональной способности комитета и реформу органа обжалования в сфере публичных закупок.

"Несколько слов о планах моих действий по совершенствованию текущей деятельности комитета - сконцентрировать свое внимание на приоритетных рынках для экономики общества. Здесь мы будем работать вместе с органами власти, объединениями предприятий и потребителей", - сказала Пищанская.

Добавим, Пищанская в 1997 году закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в КНЭУ. С 1997 по 1999 год работала инженером оператором персонального компьютера МЧП "Техпроцесс". С 1999 по 2004 год - инженер проектно-конструкторского бюро, далее - инженер I категории Криворожского государственного горно-металлургического комбината "Криворожсталь". С 2004 по 2015 год работает на ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". С 2017 по 2019 год - коммерческий директор ООО "СТЭМ Инжиниринг". Указом Президента Украины от 2 сентября 2019 №643/2019 назначена на должность первого заместителя Главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного.

Как сообщал УНН ранее, во время заседания фракции "Слуга народа" депутаты утвердили рекомендовать на должность главы Антимонопольного комитета Ольгу Пищанскую, на вице-премьер-министра - министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олега Уруского.

Добавим, что в начале июля Рада уволила Юрия Терентьева с должности главы АМКУ.

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