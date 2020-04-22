Шмигаль: ми хочемо оцифрувати 100% послуг за 3 роки для подолання корупції

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Завдання проекту “Держава в смартфоні” передбачає, що всі державні послуги будуть оцифровані до 2024 року. Це допоможе створити умови для подолання корупції в Україні. Про це під час онлайн презентація цифрових паспортів у мобільному застосунку “Дія” заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.