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Шмигаль: ми хочемо оцифрувати 100% послуг за 3 роки для подолання корупції

Шмигаль: ми хочемо оцифрувати 100% послуг за 3 роки для подолання корупції

Київ • УНН

 • 10541 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Завдання проекту “Держава в смартфоні” передбачає, що всі державні послуги будуть оцифровані до 2024 року. Це допоможе створити умови для подолання корупції в Україні. Про це під час онлайн презентація цифрових паспортів у мобільному застосунку “Дія” заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Завдання — отримати (оцифрувати — ред.) 100% послуг на протязі 3 років. В нас є чітке розуміння, що, якщо ми хочемо подолати корупцію, нам потрібно створити умови, щоб вона стала просто неможливою, щоб чиновник не міг створити людині умови, за яких простіше відкупитись ніж вирішити свої питання в легальному полі”, — сказав прем’єр.

На його думку, питання державних сервісів онлайн — це найбільш ефективний елемент боротьби з корупцією на всіх рівнях.

“Тому в плані уряду чітко зазначено, що до 2024 року ми повинні забезпечити громадян можливістю 100% державних послуг та сервісів отримувати онлайн”, — додав Шмигаль.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні прем’єр заявив, що уряд України продовжує курс на цифровізацію, а онлайн послуги стали особливо актуальні під час коронакризи.

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