Шмыгаль: мы хотим оцифровать 100% услуг за 3 года для преодоления коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Задача проекта “Государство в смартфоне” предусматривает, что все государственные услуги будут оцифрованы до 2024 года. Это поможет создать условия для преодоления коррупции в Украине. Об этом во время онлайн презентация цифровых паспортов в мобильном приложении “Дия” заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
“Задача — получить (оцифровать — ред.) 100% услуг в течение 3 лет. У нас есть четкое понимание, что, если мы хотим преодолеть коррупцию, нам нужно создать условия, чтобы она стала просто невозможной, чтобы чиновник не мог создать человеку условия, при которых проще откупиться чем решить свои вопросы в легальном поле”, — сказал премьер.
По его мнению, вопрос государственных сервисов онлайн — это наиболее эффективный элемент борьбы с коррупцией на всех уровнях.
“Поэтому в плане правительства четко указано, что до 2024 года мы должны обеспечить граждан возможностью 100% государственных услуг и сервисов получать онлайн”, — добавил Шмыгаль.
Как сообщал УНН, ранее сегодня премьер заявил, что правительство Украины продолжает курс на цифровизацию, а онлайн услуги стали особенно актуальны во время коронакризиса.