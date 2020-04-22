Шмыгаль: мы хотим оцифровать 100% услуг за 3 года для преодоления коррупции

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Задача проекта “Государство в смартфоне” предусматривает, что все государственные услуги будут оцифрованы до 2024 года. Это поможет создать условия для преодоления коррупции в Украине. Об этом во время онлайн презентация цифровых паспортов в мобильном приложении “Дия” заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.