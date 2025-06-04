Шахрайство на поставках безпілотників: директору підприємства повідомлено про підозру у справі на 28 млн грн
Київ • УНН
Директору комерційної структури повідомлено про підозру у шахрайстві на 28 млн грн, пов'язаному з постачанням дронів. Він отримав кошти, але не поставив БпЛА, натомість перевів гроші за кордон.
Директору комерційної структури повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, скоєному в умовах воєнного стану.
Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний Telegram-канал органів київської міської прокуратури.
Деталі
За даними Подільської окружної прокуратури міста Києва, підозрюваний у 2024 році запевнив одну з українських компаній, що організує постачання безпілотників з-за кордону. Та компанія, у свою чергу, мала контракт із державною установою на закупівлю БпЛА.
У результаті підприємству перерахували 28 млн грн. Але дрони не були поставлені. За інформацією прокуратури, частину коштів підозрюваний конвертував у долари США й перерахував на рахунок компанії в Республіці Словаччина, іншу частину переказав через фіктивні фірми. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину.
Додатково
Дії особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.
Нагадаємо
Нацполіція ліквідувала організовану злочинну групу шахраїв, яка видурила в замовників гроші і не поставила для ЗСУ понад сто дронів вартістю майже 11 мільйонів гривень.