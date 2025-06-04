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Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС
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Шахрайство на поставках безпілотників: директору підприємства повідомлено про підозру у справі на 28 млн грн

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Директору комерційної структури повідомлено про підозру у шахрайстві на 28 млн грн, пов'язаному з постачанням дронів. Він отримав кошти, але не поставив БпЛА, натомість перевів гроші за кордон.

Шахрайство на поставках безпілотників: директору підприємства повідомлено про підозру у справі на 28 млн грн

Директору комерційної структури повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, скоєному в умовах воєнного стану.

Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційний Telegram-канал органів київської міської прокуратури.

Деталі

За даними Подільської окружної прокуратури міста Києва, підозрюваний у 2024 році запевнив одну з українських компаній, що організує постачання безпілотників з-за кордону. Та компанія, у свою чергу, мала контракт із державною установою на закупівлю БпЛА.

У результаті підприємству перерахували 28 млн грн. Але дрони не були поставлені. За інформацією прокуратури, частину коштів підозрюваний конвертував у долари США й перерахував на рахунок компанії в Республіці Словаччина, іншу частину переказав через фіктивні фірми. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину.

Додатково

Дії особи кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.  

Нагадаємо

Нацполіція ліквідувала організовану злочинну групу шахраїв, яка видурила в замовників гроші і не поставила для ЗСУ понад сто дронів вартістю майже 11 мільйонів гривень.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Кримінал та НП
Національна поліція України
Збройні сили України
Словаччина
Безпілотний літальний апарат
Київ
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