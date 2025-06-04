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Мошенничество на поставках беспилотников: директору предприятия сообщено о подозрении по делу на 28 млн грн

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в мошенничестве на 28 млн грн, связанном с поставкой дронов. Он получил средства, но не поставил БпЛА, вместо этого перевел деньги за границу.

Мошенничество на поставках беспилотников: директору предприятия сообщено о подозрении по делу на 28 млн грн

Директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном в условиях военного положения.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный Telegram-канал органов киевской городской прокуратуры.

Детали

По данным Подольской окружной прокуратуры города Киева, подозреваемый в 2024 году заверил одну из украинских компаний, что организует поставку беспилотников из-за рубежа. И эта компания, в свою очередь, имела контракт с государственным учреждением на закупку БпЛА.

В результате предприятию перечислили 28 млн грн. Но дроны не были поставлены. По информации прокуратуры, часть средств подозреваемый конвертировал в доллары США и перечислил на счет компании в Республике Словакия, другую часть перевел через фиктивные фирмы. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

Дополнительно

Действия лица квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины – мошенничество в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц.  

Напомним

Нацполиция ликвидировала организованную преступную группу мошенников, которая выманила у заказчиков деньги и не поставила для ВСУ более ста дронов стоимостью почти 11 миллионов гривен.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Вооруженные силы Украины
Словакия
Беспилотный летательный аппарат
Киев
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