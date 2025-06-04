Мошенничество на поставках беспилотников: директору предприятия сообщено о подозрении по делу на 28 млн грн
Киев • УНН
Директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в мошенничестве на 28 млн грн, связанном с поставкой дронов. Он получил средства, но не поставил БпЛА, вместо этого перевел деньги за границу.
Директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенном в условиях военного положения.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный Telegram-канал органов киевской городской прокуратуры.
Детали
По данным Подольской окружной прокуратуры города Киева, подозреваемый в 2024 году заверил одну из украинских компаний, что организует поставку беспилотников из-за рубежа. И эта компания, в свою очередь, имела контракт с государственным учреждением на закупку БпЛА.
В результате предприятию перечислили 28 млн грн. Но дроны не были поставлены. По информации прокуратуры, часть средств подозреваемый конвертировал в доллары США и перечислил на счет компании в Республике Словакия, другую часть перевел через фиктивные фирмы. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению.
Дополнительно
Действия лица квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины – мошенничество в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц.
Напомним
Нацполиция ликвидировала организованную преступную группу мошенников, которая выманила у заказчиков деньги и не поставила для ВСУ более ста дронов стоимостью почти 11 миллионов гривен.