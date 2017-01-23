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Сезонні ярмарки відбудуться в Києві 24-29 січня

Сезонні ярмарки відбудуться в Києві 24-29 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. З 24 до 29 січня в Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Так, враховуючи звернення жителів столиці та з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції ярмарки пройдуть:

24 січня (вівторок) 2017 року у:

Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Дніпровському районі – вул. І. Микитенка, 21-27;
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

25 січня (середа) 2017 року у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
Подільському районі – просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);
Шевченківському районі – вул. Трудова, 7-А.

26 січня (четвер) 2017 року у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
Оболонському районі – вул. Північна, 48-54;
Печерському районі – вул. Московська, 3;
Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

27 січня (п’ятниця) 2017 року у:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Маршала Жукова);
Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
Оболонському районі – вул. Ф. Максименка, 14-18;
Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний;
Подільському районі – вул. Полкова, 57-Б, вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
Солом’янському – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса), пров. Ковальський (в межах вулиць Металістів та Смоленської);
Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська,16, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, перетин вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

28 січня (субота) 2017 року у:

Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.

29 січня (неділя) 2017 року у:

Дарницькому районі – вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної і Старосільської);
Подільському районі – вул. Світлицького, 31-35.

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