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Сезонные ярмарки состоятся в Киеве 24-29 января

Сезонные ярмарки состоятся в Киеве 24-29 января

Киев • УНН

 • 9862 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. С 24 по 29 января в Киеве будут проведены сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

Так, учитывая обращения жителей столицы и с целью более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции ярмарки пройдут:

24 января (вторник) 2017 года в:

Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровском районе - ул. И. Микитенко, 21-27;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, пересечение улиц Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

25 января (среда) 2017 года в:

Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;
Подольском районе - ул. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана)
Шевченковском районе - ул. Трудовая, 7-А.

26 января (четверг) 2017 года в:

Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;
Оболонском районе - ул. Северная, 48-54;
Печерском районе - ул. Московская, 3;
Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.

27 января (пятница) 2017 года в:

Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Деснянском районе - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)
Днепровском районе - ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;
Оболонском районе - ул. Ф. Максименко, 14-18;
Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, проул. Виноградный;
Подольском районе - ул. Полковая, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
Соломенском - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), проул. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);
Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, ул. Ружинская, 16-18 (у сквера), ул. Рижская, 1, пересечение улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

28 января (суббота) 2017 года в:

Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.

29 января (воскресенье) 2017 года в:

Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.

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