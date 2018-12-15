Серце, призначене для трансплантації, забули у літаку в Сіетлі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Серце донора, призначене для пересадки серцевих клапанів, було забуте на борту літака авіакомпанії Southwest. Як повідомила в п’ятницю телекомпанія ABC з посиланням на представників авіакомпанії, контейнер з серцем був доставлений в минулу неділю в міжнародний аеропорт Сіетла, але не був вивантажений, передає УНН також з посиланням на місцеве видання The Seattle Times.
Уже після того, як літак після технічного обслуговування вилетів з Сіетла і взяв курс на Даллас (штат Техас), технічні служби отямилися і повідомили пілоту про те, що “життєво важливий вантаж” залишився на борту.
“Ми прийняли рішення повернути літак в Сіетл з тим, щоб вантаж був доставлений за призначенням в межах того часу, який відвів на транспортування замовник”, — повідомила авіакомпанія.
За даними телекомпанії ABC, серце, призначене для пересадки, в результаті було доставлено в клініку вчасно. Як пояснила представник некомерційної організації Sierra Donor Services Діана Сантана, для пересадки призначалися серцеві клапани, які необхідно попередньо підготувати для операції, і на це потрібен час.
Як повідомляв УНН, двоє людей загинули на найбільшій дослідницькій станції в Антарктиці.