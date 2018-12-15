Серце, призначене для трансплантації, забули у літаку в Сіетлі

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Серце донора, призначене для пересадки серцевих клапанів, було забуте на борту літака авіакомпанії Southwest. Як повідомила в п’ятницю телекомпанія ABC з посиланням на представників авіакомпанії, контейнер з серцем був доставлений в минулу неділю в міжнародний аеропорт Сіетла, але не був вивантажений, передає УНН також з посиланням на місцеве видання The Seattle Times.