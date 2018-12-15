Сердце, предназначенное для трансплантации, забыли в самолете в Сиэтле
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сердце донора, предназначенное для пересадки сердечных клапанов, было забыто на борту самолета авиакомпании Southwest. Как сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на представителей авиакомпании, контейнер с сердцем был доставлен в прошлое воскресенье в международный аэропорт Сиэтла, но не был выгружен, передает УНН также с ссылкой на местное издание The Seattle Times.
Уже после того, как самолет после технического обслуживания вылетел из Сиэтла и взял курс на Даллас (штат Техас), технические службы спохватились и сообщили пилоту о том, что “жизненно важный груз” остался на борту.
“Мы приняли решение вернуть самолет в Сиэтл с тем, чтобы груз был доставлен по назначению в пределах того времени, которое отвел на транспортировку заказчик”, — сообщила авиакомпания.
По данным телекомпании ABC, сердце, предназначенное для пересадки, в итоге было доставлено в клинику вовремя. Как пояснила представитель некоммерческой организации Sierra Donor Services Диана Сантана, для пересадки предназначались сердечные клапаны, которые необходимо предварительно подготовить для операции, и на это требуется время.
Как сообщал УНН, два человека погибли на самой большой исследовательской станции в Антарктике.