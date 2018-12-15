Сердце, предназначенное для трансплантации, забыли в самолете в Сиэтле

Уже после того, как самолет после технического обслуживания вылетел из Сиэтла и взял курс на Даллас (штат Техас), технические службы спохватились и сообщили пилоту о том, что “жизненно важный груз” остался на борту.

“Мы приняли решение вернуть самолет в Сиэтл с тем, чтобы груз был доставлен по назначению в пределах того времени, которое отвел на транспортировку заказчик”, — сообщила авиакомпания.

По данным телекомпании ABC, сердце, предназначенное для пересадки, в итоге было доставлено в клинику вовремя. Как пояснила представитель некоммерческой организации Sierra Donor Services Диана Сантана, для пересадки предназначались сердечные клапаны, которые необходимо предварительно подготовить для операции, и на это требуется время.

Как сообщал УНН, два человека погибли на самой большой исследовательской станции в Антарктике.