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Сердце, предназначенное для трансплантации, забыли в самолете в Сиэтле

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сердце донора, предназначенное для пересадки сердечных клапанов, было забыто на борту самолета авиакомпании Southwest. Как сообщила в пятницу телекомпания ABC со ссылкой на представителей авиакомпании, контейнер с сердцем был доставлен в прошлое воскресенье в международный аэропорт Сиэтла, но не был выгружен, передает УНН также с ссылкой на местное издание The Seattle Times.

Сердце, предназначенное для трансплантации, забыли в самолете в Сиэтле

Уже после того, как самолет после технического обслуживания вылетел из Сиэтла и взял курс на Даллас (штат Техас), технические службы спохватились и сообщили пилоту о том, что “жизненно важный груз” остался на борту.

“Мы приняли решение вернуть самолет в Сиэтл с тем, чтобы груз был доставлен по назначению в пределах того времени, которое отвел на транспортировку заказчик”, — сообщила авиакомпания.

По данным телекомпании ABC, сердце, предназначенное для пересадки, в итоге было доставлено в клинику вовремя. Как пояснила представитель некоммерческой организации Sierra Donor Services Диана Сантана, для пересадки предназначались сердечные клапаны, которые необходимо предварительно подготовить для операции, и на это требуется время.

Как сообщал УНН, два человека погибли на самой большой исследовательской станции в Антарктике.

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