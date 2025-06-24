НМТ - 2025: з чим стикаються випускники з окупованих територій під час тестування

Серйозною проблемою є подорожування вступників для здачі національного мультипредметного тесту. Це зумовлено тим, що оцінювання не проводиться в областях, які перебувають у зоні бойових дій, пояснила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленок, пише УНН.

Деталі

Серйозною проблемою для випускників є подорожування до екзаменаційних центрів. Ми не маємо змоги проводити оцінювання в Херсонській області, Донецькій області, Луганській області, в частині Харківської області. Це означає, що випускникам з цих населених пунктів, які живуть у таких непростих умовах, доводилося їхати три, чотири, п’ять годин до місця, де проводилося оцінювання. Їм доводилося виїздити заздалегідь - розповіла Вакуленко.

Директорка УЦОЯО підкреслила, що це серйозний виклик, над яким продовжують працювати.

Це великий комплексний виклик, але ми продовжуємо з ним працювати - підкреслила Вакуленко.

Доповнення

Результати перших семи сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) розміщено в персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) 18 червня.