НМТ - 2025: з чим стикаються випускники з окупованих територій під час тестування
Київ • УНН
Вступники змушені долати значні відстані для складання НМТ, оскільки оцінювання не проводиться в областях, де тривають бойові дії. Це створює серйозні труднощі для випускників, яким доводиться їхати годинами до екзаменаційних центрів.
Серйозною проблемою є подорожування вступників для здачі національного мультипредметного тесту. Це зумовлено тим, що оцінювання не проводиться в областях, які перебувають у зоні бойових дій, пояснила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленок, пише УНН.
Деталі
Серйозною проблемою для випускників є подорожування до екзаменаційних центрів. Ми не маємо змоги проводити оцінювання в Херсонській області, Донецькій області, Луганській області, в частині Харківської області. Це означає, що випускникам з цих населених пунктів, які живуть у таких непростих умовах, доводилося їхати три, чотири, п’ять годин до місця, де проводилося оцінювання. Їм доводилося виїздити заздалегідь
Директорка УЦОЯО підкреслила, що це серйозний виклик, над яким продовжують працювати.
Це великий комплексний виклик, але ми продовжуємо з ним працювати
Доповнення
Результати перших семи сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) розміщено в персональних кабінетах, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) 18 червня.
Відсьогодні учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ до 5 червня включно, можуть дізнатися свої результати за шкалою 100-200 балів. Відповідну інформацію розміщено в персональних кабінетах