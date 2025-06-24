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НМТ - 2025: с чем сталкиваются выпускники с оккупированных территорий во время тестирования

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Поступающие вынуждены преодолевать значительные расстояния для сдачи НМТ, поскольку оценивание не проводится в областях, где продолжаются боевые действия. Это создает серьезные трудности для выпускников, которым приходится ехать часами до экзаменационных центров.

НМТ - 2025: с чем сталкиваются выпускники с оккупированных территорий во время тестирования

Серьезной проблемой является поездка абитуриентов для сдачи национального мультипредметного теста. Это обусловлено тем, что оценивание не проводится в областях, находящихся в зоне боевых действий, пояснила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленок, пишет УНН.

Детали

Серьезной проблемой для выпускников является поездка в экзаменационные центры. Мы не имеем возможности проводить оценивание в Херсонской области, Донецкой области, Луганской области, в части Харьковской области. Это означает, что выпускникам из этих населенных пунктов, живущим в таких непростых условиях, приходилось ехать три, четыре, пять часов до места, где проводилось оценивание. Им приходилось выезжать заранее

- рассказала Вакуленко.

Директор УЦОКО подчеркнула, что это серьезный вызов, над которым продолжают работать.

Это большой комплексный вызов, но мы продолжаем с ним работать

- подчеркнула Вакуленко.

Дополнение

Результаты первых семи сессий национального мультипредметного теста (НМТ) размещены в персональных кабинетах, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) 18 июня.

С сегодняшнего дня участники, принимавшие участие в основных сессиях НМТ до 5 июня включительно, могут узнать свои результаты по шкале 100-200 баллов. Соответствующая информация размещена в персональных кабинетах

- сообщили в центре.
Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоОбразование
Донецкая область
Харьковская область
Луганская область
Херсонская область
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