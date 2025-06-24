НМТ - 2025: с чем сталкиваются выпускники с оккупированных территорий во время тестирования
Киев • УНН
Поступающие вынуждены преодолевать значительные расстояния для сдачи НМТ, поскольку оценивание не проводится в областях, где продолжаются боевые действия. Это создает серьезные трудности для выпускников, которым приходится ехать часами до экзаменационных центров.
Серьезной проблемой является поездка абитуриентов для сдачи национального мультипредметного теста. Это обусловлено тем, что оценивание не проводится в областях, находящихся в зоне боевых действий, пояснила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленок, пишет УНН.
Детали
Серьезной проблемой для выпускников является поездка в экзаменационные центры. Мы не имеем возможности проводить оценивание в Херсонской области, Донецкой области, Луганской области, в части Харьковской области. Это означает, что выпускникам из этих населенных пунктов, живущим в таких непростых условиях, приходилось ехать три, четыре, пять часов до места, где проводилось оценивание. Им приходилось выезжать заранее
Директор УЦОКО подчеркнула, что это серьезный вызов, над которым продолжают работать.
Это большой комплексный вызов, но мы продолжаем с ним работать
Дополнение
Результаты первых семи сессий национального мультипредметного теста (НМТ) размещены в персональных кабинетах, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) 18 июня.
С сегодняшнего дня участники, принимавшие участие в основных сессиях НМТ до 5 июня включительно, могут узнать свои результаты по шкале 100-200 баллов. Соответствующая информация размещена в персональных кабинетах