НМТ - 2025: с чем сталкиваются выпускники с оккупированных территорий во время тестирования

Серьезной проблемой является поездка абитуриентов для сдачи национального мультипредметного теста. Это обусловлено тем, что оценивание не проводится в областях, находящихся в зоне боевых действий, пояснила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленок, пишет УНН.

Детали

Серьезной проблемой для выпускников является поездка в экзаменационные центры. Мы не имеем возможности проводить оценивание в Херсонской области, Донецкой области, Луганской области, в части Харьковской области. Это означает, что выпускникам из этих населенных пунктов, живущим в таких непростых условиях, приходилось ехать три, четыре, пять часов до места, где проводилось оценивание. Им приходилось выезжать заранее - рассказала Вакуленко.

Директор УЦОКО подчеркнула, что это серьезный вызов, над которым продолжают работать.

Это большой комплексный вызов, но мы продолжаем с ним работать - подчеркнула Вакуленко.

Дополнение

Результаты первых семи сессий национального мультипредметного теста (НМТ) размещены в персональных кабинетах, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) 18 июня.