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Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився до 4,72 метра - ОВА

Київ • УНН

 • 197673 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Наразі середній рівень підтоплення на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС становить 4,72 метра, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відеозверненні, передає УНН.

Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився до 4,72 метра - ОВА

Цитата

"Продовжуємо спостерігати спад води. Зараз середній рівень підтоплення становить 4,72 метра. З вчорашнього вечора вода відійшла на 31 сантиметр", - сказав Прокудін.

Деталі

Він наголосив, що днями в області очікуються дощі, а це своєю чергою уповільнить спад води в регіоні.

При цьому, з його слів, наразі на правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою 3763 будинки. "Найбільш підтоплено у Херсоні, Білозерці, Зимівнику", - сказав голова ОВА.

"Щодо Каховського водосховища - з початку аварії на Каховської ГЕС рівень води там знизився на 6,25 метра", - зазначив Прокудін.

Окрім того, він поінформував про евакуаційні заходи в регіоні. Наразі до рятувальної операції залучені майже 1500 тисячі осіб та 345 одиниць техніки.

З його слів, учора вдалося евакуювати на безпечні території 248 людей. Загалом з водяної пастки врятовано 2588 осіб. Окрім того, в області розгорнуто 9 евакуаційних пунктів.

"Лівий берег - ситуація залишається критичною. У Голій Пристані та Великокардашинському старостаті вода відійшла на 20-30 сантиметрів, але інтенсивність спаду дещо зменшилася", - сказав Прокудін.

З його слів, "окупанти... погрожують розстрілом місцевим, які кинулися на порятунок своїх земляків".

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

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