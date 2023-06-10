Средний уровень подтопления в Херсонской области снизился до 4,72 метра - ОВА

Цитата

"Продолжаем наблюдать спад воды. Сейчас средний уровень подтопления составляет 4,72 метра. Со вчерашнего вечера вода отошла на 31 сантиметр", - сказал Прокудин.

Детали

Он отметил, что на днях в области ожидаются дожди, а это в свою очередь замедлит спад воды в регионе.

При этом, по его словам, сейчас на правобережье затоплено 35 населенных пунктов, под водой 3763 дома. "Наиболее подтоплены в Херсоне, Белозерке, Зимовнике", - сказал глава ОDА.

"Относительно Каховского водохранилища - с начала аварии на Каховской ГЭС уровень воды там снизился на 6,25 метра", - отметил Прокудин.

Кроме того, он проинформировал об эвакуационных мероприятиях в регионе. Сейчас к спасательной операции привлечены почти 1500 тысячи человек и 345 единиц техники.

По его словам, вчера удалось эвакуировать на безопасные территории 248 человек. Всего из водяной ловушки спасены 2588 человек. Кроме того, в области развернуто 9 эвакуационных пунктов.

"Левый берег - ситуация остается критической. В Голой Пристани и Великокардашинском старостате вода отошла на 20-30 сантиметров, но интенсивность спада несколько уменьшилась", - сказал Прокудин.

По его словам, "оккупанты... угрожают расстрелом местным, которые бросились на спасение своих земляков".

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.