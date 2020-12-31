Сенцов розповів про своє новорічне бажання

"Читаю, як усі підводять підсумки року та скаржаться на нього. Я не розумію цього. В мене були роки й погірше минулого. Люди не розуміють, що самі собі заважають бути щасливими. Щастя ходити по вулицях, а не сидіти в клітці чи лежати в землі. Мати руки і ноги. Обіймати своїх дітей. Все пізнається в порівнянні. Я щасливий, що все це можу робити, а інше - дрібниці. Бажання на Новий рік у мене тільки одне, щоб усі українці, хто досі знаходиться в полоні в Криму, Росії та на Донбасі, опинились на свободі. Слава Україні", - написав Сенцов.

Нагадаємо, за порадою Мінкульту, на Новий рік варто підтримати український контент — подивитись та послухати автентичні мюзикли та пісні.



