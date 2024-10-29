Селфі на фоні заводу: як харків'янка допомагала ворогу наводити ракети
Київ • УНН
СБУ затримала інформаторку ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Харкову за допомогою селфі. Жінка фотографувалась на фоні стратегічних об'єктів та відправляла знімки окупантам, за що отримала 10 років ув'язнення.
До 10 років тюремного ув'язнення засудили інформаторку фсб, яка коригувала повітряні удари росіян по Харкову. Жінка, яка працювала на місцевому заводі енергетичної галузі, наводила ворожі ракети за допомогою селфі. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.
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За даними СБУ, улітку 2022 року зловмисниця навела російські ракети на завод, на якому вона працювала. Щоб скоригувати ворожу атаку жінка сфотографувала себе на фоні промислового об’єкта і відправила фото агресору.
Також за допомогою селфі російська інформаторка наводила повітряні атаки по позиціях українських військ, що обороняють обласний центр.
Для маскування злочинних дій жінка видаляла файли після кожного сеансу зв’язку з фсб, а також постійно змінювала мобільні телефони.
Утім, співробітники СБУ все одно викрили зловмисницю і затримали її, коли вона готувала нові координати для вогневого ураження.
У затриманої вилучили телефон, який вона використовувала для коригування повітряних ударів по регіону.
За даними слідства, ворожа поплічниця потрапила у поле зору окупантів під час її поїздки до москви ще до початку повномасштабної війни. Після 24 лютого 2022 року на жінку дистанційно вийшов представник фсб і запропонував їй співпрацю.
Суд визнав зловмисницю винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).
Наводила ракети на 5 областей України: затримано "сімейну пару" агентів фсб22.10.24, 11:42 • 19826 переглядiв