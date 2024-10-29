Селфи на фоне завода: как харьковчанка помогала врагу наводить ракеты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ задержала информаторку ФСБ, которая корректировала ракетные удары по Харькову с помощью селфи. Женщина фотографировалась на фоне стратегических объектов и отправляла снимки оккупантам, за что получила 10 лет заключения.

К 10 годам тюремного заключения приговорили информаторку фсб, которая корректировала воздушные удары россиян по Харькову. Женщина, которая работала на местном заводе энергетической отрасли, наводила вражеские ракеты с помощью селфи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ. 

Детали

По данным СБУ, летом 2022 года злоумышленница навела российские ракеты на завод, на котором она работала. Чтобы скорректировать вражескую атаку женщина сфотографировала себя на фоне промышленного объекта и отправила фото агрессору.

Также с помощью селфи российский информатор наводила воздушные атаки по позициям украинских войск, обороняющих областной центр.

Для маскировки преступных действий женщина удаляла файлы после каждого сеанса связи с фсб, а также постоянно меняла мобильные телефоны.

Впрочем, сотрудники СБУ все равно разоблачили злоумышленницу и задержали ее, когда она готовила новые координаты для огневого поражения.

У задержанной изъяли телефон, который она использовала для корректировки воздушных ударов по региону.

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По данным следствия, вражеская пособница попала в поле зрения оккупантов во время ее поездки в Москву еще до начала полномасштабной войны. После 24 февраля 2022 года на женщину дистанционно вышел представитель фсб и предложил ей сотрудничество.

Суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Наводила ракеты на 5 областей Украины: задержана "семейная пара" агентов фсб22 октября 2024, 08:42 • 17402 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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