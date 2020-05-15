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Ще двоє військових ЗСУ захворіли на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У Збройних силах України на коронавірусну хворобу COVID-19 на ранок 15 травня хворіє 46 осіб, за минулу добу було виявлено два нових випадки. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ у Facebook, передає УНН.

Ще двоє військових ЗСУ захворіли на COVID-19

“Станом на 07:00 15 травня в Збройних силах України хворіє 46 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 65 осіб та 2 летальних випадки”, — повідомили у командуванні.

Зазначається, що на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 266 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 36 осіб.

“За минулу добу зареєстровано два нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. У закладах охорони здоров’я лікується одна особа (Рівненський військовий госпіталь — 1 військовослужбовець). У Харківській області один військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів - задовільний. Отримують необхідне лікування”, — зазначили в ЗСУ.

Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 15 травня зафіксовано вже 17 330 випадків коронавірусного захворювання COVID-19. 

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