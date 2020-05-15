Еще двое военных ВСУ заболели COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Вооруженных силах Украины на коронавирусную болезнь COVID-19 на утро 15 мая болеет 46 человек, за минувшие сутки было выявлено два новых случая. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook, передает УНН.
"По состоянию на 07:00 15 мая в Вооруженных силах Украины болеет 46 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 65 человек и 2 летальных случая", - сообщили в командовании.
Отмечается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 266 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 36 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения лечится одно лицо (Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий). В Харьковской области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов - удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - отметили в ВСУ.
Как сообщал УНН, в Украине на 9:00 15 мая зафиксировано уже 17 330 случаев коронавирусного заболевания COVID-19.