СБУ ліквідувала кілерів фсб, які вбили полковника Воронича в Києві

Служба безпеки України знищила агентурно-бойову групу фсб, яка 11 липня вбила полковника СБУ Івана Воронича в Києві. Під час спецоперації на Київщині, якою керував особисто глава СБУ Василь Малюк, зловмисники чинили збройний опір і були ліквідовані.

Про це повідомила СБУ передає УНН.

Агентурно-бойовоа група фсб рф була завчасно маршрутизована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть! - зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб - чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування.

Згодом він передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет з глушником. Вбивши полковника Служби безпеки, кілери намагалися "залягти на дно", але їхнє місцеперебування на Київщині було встановлено.

13 липня зранку було проведено спецоперацію.

Нагадаємо

У пʼятницю, 11 липня, агенти російських спецслужб вбили співробітника СБУ в Голосіївському районі міста Києва. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження.