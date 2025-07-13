СБУ ликвидировала киллеров ФСБ, убивших полковника Воронича в Киеве

Служба безопасности Украины уничтожила агентурно-боевую группу ФСБ, которая 11 июля убила полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Во время спецоперации на Киевщине, которой руководил лично глава СБУ Василий Малюк, злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы.

Об этом сообщила СБУ, передает УНН.

Агентурно-боевая группа ФСБ РФ была заблаговременно маршрутизирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего побратима полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. При задержании они начали оказывать сопротивление, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины – это смерть! - отметил Глава СБУ Василий Малюк.

По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека - мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения.

Впоследствии он передал киллерам координаты схрона, где находился пистолет с глушителем. Убив полковника Службы безопасности, киллеры пытались "залечь на дно", но их местонахождение на Киевщине было установлено.

13 июля утром была проведена спецоперация.

Напомним

В пятницу, 11 июля, агенты российских спецслужб убили сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева. По данному факту было открыто уголовное производство.