Савченко продовжили арешт до 15 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату України Надії Савченко до 15 лютого. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.
"Продовжили запобіжний захід до 15 лютого включно", – сказали у прес-службі суду.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Савченко до 23 грудня цього року.
Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.
За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.