S&P підтвердило рейтинги України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов’язаннями в іноземній і національній валюті на рівні “B”, і рейтинги за національною шкалою “uaA”, прогноз за якими є стабільним. Про це йдеться у повідомленні агентства, передає УНН.
“Попри зміцнення ключових факторів, зокрема збільшення валютних резервів, скромний дефіцит бюджету та скорочення держборгу до ВВП, Україна стикається з ризиками, що пов’язані з погіршенням ситуації у світовій економіці та фінансах”, − йдеться у повідомленні.
У агентстві зазначили, що наразі недавні перестановки у Кабінеті міністрів залишаються не зрозумілими, тому складно оцінити їх вплив на динаміку впровадження реформ в Україні та відносини країни з ключовими кредиторами.
Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг України на рівні “B”.