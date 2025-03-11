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Рубіо не виключає можливість розмови із Зеленським під час візиту до Саудівської Аравії

Київ • УНН

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Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що розмова із Зеленським не запланована на 11 березня в Джидді. Проте він не виключив можливість неформальної розмови з президентом України поза межами офіційних зустрічей.

Рубіо не виключає можливість розмови із Зеленським під час візиту до Саудівської Аравії

Держсекретар США Марко Рубіо не виключив можливість розмови з Президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Саудівської Аравії, та вказав, що це не є частиною зустрічей 11 березня. Про це він сказав журналістам по дорозі до Джидди у Саудівській Аравії, пише УНН.

Деталі

"Я не знаю. Я маю на увазі, він тут зустрічається з наслідним принцом, але я не думаю, що він буде частиною наших зустрічей. Наші зустрічі відбуваються з делегацією, яку вони надіслали – їхнім радником з національної безпеки, міністром оборони та міністром закордонних справ – наскільки я розумію", - сказав Рубіо у відповідь на запитання, чи очікує, що поговорить із Зеленським, поки буде на зустрічі.

На уточнення, чи могли б сторони поговорити хоча б неформально, поза межами зустрічі, держсекретар США вказав: "Потенційно". "Як я вже сказав, він, ймовірно, матиме прямі контакти з президентом, але це можливо. Але це не частина наших зустрічей завтра (11 березня - ред.). Він обрав свою команду, і ось хто буде", - зазначив Рубіо.

Заяви були зроблені перед зустріччю делегації США з делегацією України 11 березня у Джидді в Саудівській Аравії.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у переговорах з США у Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси.

За словами Президента, з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

Від США делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо. Перед переговорами Рубіо заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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