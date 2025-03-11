Рубио не исключает возможность разговора с Зеленским во время визита в Саудовскую Аравию
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что разговор с Зеленским не запланирован на 11 марта в Джидде. Однако он не исключил возможность неформального разговора с президентом Украины вне официальных встреч.
Госсекретарь США Марко Рубио не исключил возможности разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Саудовскую Аравию, но указал, что это не является частью встреч 11 марта. Об этом он сказал журналистам по дороге в Джидду в Саудовской Аравии, пишет УНН.
Детали
"Я не знаю. Я имею в виду, он здесь встречается с наследным принцем, но я не думаю, что он будет частью наших встреч. Наши встречи проходят с делегацией, которую они прислали – ихним советником по национальной безопасности, министром обороны и министром иностранных дел – насколько я понимаю", - сказал Рубио в ответ на вопрос, ожидает ли он, что поговорит с Зеленским, пока будет на встрече.
На уточнение, могли бы стороны поговорить хотя бы неформально, вне рамок встречи, госсекретарь США указал: "Потенциально". "Как я уже сказал, он, вероятно, будет иметь прямые контакты с президентом, но это возможно. Но это не часть наших встреч завтра (11 марта - ред.). Он выбрал свою команду, и вот кто будет", - отметил Рубио.
Заявления были сделаны перед встречей делегации США с делегацией Украины 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в переговорах с США в Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы.
По словам Президента, со стороны Украины будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".
Со стороны США делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Перед переговорами Рубио заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира.