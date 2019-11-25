Розгляд апеляції на запобіжний захід "мінера" столичного мосту відбудеться 27 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції про запобіжний захід “мінеру” столичного мосту Метро Олексія Белька 27 листопада. Про це журналісту УНН повідомив його адвокат Масі Найєм.
“Розгляд апеляційної скарги відбудеться 27 листопада”, — сказав Найєм.
Нагадаємо, 18 вересня у Києві озброєний чоловік пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро. У ході масштабної спецоперації правоохоронців його вдалося затримати.
Мінером мосту виявився Олексій Белько — уродженець Криму, колишній військовий, у якого вже вилучали вибухівку.
Йому повідомили про підозру за двома статтями та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Після цього, адвокат Белька подав апеляційну скаргу на рішення суду щодо його арешту.
Також, Дніпровський райсуд Києва продовжив Бельку на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.