Рассмотрение апелляции на меру пресечения "минеру" столичного моста состоится 27 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о мере пресечения “минеру” столичного моста Метро Алексея Белько 27 ноября. Об этом журналисту УНН сообщил его адвокат Маси Найем.
“Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 27 ноября”, — сказал Найем.
Напомним, 18 сентября в Киеве вооруженный мужчина пригрозил взорвать мост Метро через Днепр. В ходе масштабной спецоперации правоохранительных органов его удалось задержать.
Минером моста оказался Алексей Белько — уроженец Крыма, бывший военный, у которого уже изымали взрывчатку.
Ему сообщили о подозрении по двум статьям и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесение залога.
После этого, адвокат Белько подал апелляционную жалобу на решение суда о его аресте.
Также, Днепровский райсуд Киева продолжил Бельку на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей.