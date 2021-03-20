Російський суд відмовився випустити з-під варти фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Ібрагімова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Росії суд скасував апеляційну скаргу про продовження запобіжного заходу на 6 місяців у справі спеціаліста в області арабської мови Ісмета Ібрагімова, який є фігурантом однієї зі "справ Хізб ут-Тахрір". Рішення залишили чинним, повідомляє УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Деталі
Адвокат Айдер Азаматов наполягав на відсутності підстав утримувати Ібрагімова у слідчому ізоляторі далеко від сім’ї і просив застосувати до нього IV Женевську конвенцію, як до громадянина України.
Суд почався із запізненням, процес вівся за допомогою відеоконференцзв’язку.
Ібрагімов залишиться під арештом до 1 липня 2021 року.
За словами адвоката, 25 березня в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону відбудеться розгляд кримінальної справи Ібрагімова по суті, підсудний буде присутній в залі разом зі своїм адвокатом.
Довідково
Ісмета Ібрагімова затримали 7 липня 2020 року в селищі Курци в окупованому Росією Криму. В цей же день затримали ще шістьох кримських татар. Ібрагімову інкримінують організацію діяльності організації "Хізб ут-Тахрір", яка, на відміну від України, у Росії заборонена.
Що було раніше
У Криму фігуранта “справи Хізб ут-Тахрір” Ібрагімова звинуватили у скоєнні злочину за статтею 205.5 Кримінального кодексу Росії (“Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації”).